Президент В. Путин во время обращения к россиянам 23 июня объявил, что родители смогут получить 10 тыс. руб. на детей до 16 лет.

МОСКВА, 23 июня — «ПИК». Тем, кто получил такую выплату в июне, за июль она будет начислена автоматически, а кто еще не обращался за поддержкой, могут сделать это дистанционно или через подразделения Пенсионного фонда.

Необходимость повторной выплаты на детей В. Путин объяснил тем, что связанные с эпидемией коронавирусной инфекции «трудности еще не отступили, а экономика в полную силу пока не заработала».