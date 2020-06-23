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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Семьям с детьми выплатят еще 10 тысяч рублей

власть

Семьям с детьми выплатят еще 10 тысяч рублей

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Президент В. Путин во время обращения к россиянам 23 июня объявил, что родители смогут получить 10 тыс. руб. на детей до 16 лет. 

МОСКВА, 23 июня — «ПИК». Тем, кто получил такую выплату в июне, за июль она будет начислена автоматически, а кто еще не обращался за поддержкой, могут сделать это дистанционно или через подразделения Пенсионного фонда.

Необходимость повторной выплаты на детей В. Путин объяснил тем, что связанные с эпидемией коронавирусной инфекции «трудности еще не отступили, а экономика в полную силу пока не заработала».

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Автор: 23.06.2020
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