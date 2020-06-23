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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Осужденный в Донецке за мошенничество депутат досрочно сложил полномочия

власть

Осужденный в Донецке за мошенничество депутат досрочно сложил полномочия

Осужденный в Донецке за мошенничество депутат досрочно сложил полномочия

Елена Жукова
Опубликовано

Оказалось, заявление об уходе с поста по собственному желанию парламентарий гордумы Донецка шестого созыва Константин Ромашка написал еще до судебного заседания и направил по почте в городскую думу.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 июня  – «ПИК». Депутаты в дистанционном онлайн-формате обсудили этот вопрос и приняли отставку коллеги 3 июня, сообщил «ПИКу» зампредседателя Донецкой гордумы Денис Вайда.

Напомним, депутат признан виновным Донецким городским судом в преступлении по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Он оформил себе фиктивную инвалидность и получал ежемесячные денежные выплаты и пенсию, причинив ущерб бюджету в размере свыше 380 тыс. руб. Ущерб депутат возместил полностью.

Суд вынес ему условное наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 40 000 рублей.  

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Автор: 16.06.2020
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