О намерении не участвовать в выборах в городскую думу глава города — председатель городской думы Алексей Черненко сообщил корреспонденту «ПИКа» 19 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 июня — «ПИК». По словам Алексея Николаевича, решение уйти на заслуженный отдых связано не только с солидным возрастом — в этом году он отметил 65-летие. Дело в том, что из-за недостаточности денег в городской казне в настоящее время у депутатов практически нет возможности выполнять наказы избирателей.

Ходить и обещать, и чтобы мне потом в спину плевали — не хочу, — так объяснил он свое решение.

Отметим, выборы депутатов городской думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования — 13 сентября. Соответствующее решение нынешний созыв народных избранников принял в ходе пленарного заседания думы 22 июня.

О том, кто из них планирует баллотироваться повторно, читайте в свежем номере «ПИКа» от 24 июня.