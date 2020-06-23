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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Глава города Каменска решил покинуть свой пост

власть

Глава города Каменска решил покинуть свой пост

Глава города Каменска решил покинуть свой пост

Виктория Костовская
Опубликовано

О намерении не участвовать в выборах в городскую думу глава города — председатель городской думы Алексей Черненко сообщил корреспонденту «ПИКа» 19 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 июня — «ПИК». По словам Алексея Николаевича, решение уйти на заслуженный отдых связано не только с солидным возрастом — в этом году он отметил 65-летие. Дело в том, что из-за недостаточности денег в городской казне в настоящее время у депутатов практически нет возможности выполнять наказы избирателей.

Ходить и обещать, и чтобы мне потом в спину плевали — не хочу, — так объяснил он свое решение.

Отметим, выборы депутатов городской думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования — 13 сентября. Соответствующее решение нынешний созыв народных избранников принял в ходе пленарного заседания думы 22 июня.

О том, кто из них планирует баллотироваться повторно, читайте в свежем номере «ПИКа» от 24 июня.

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Автор: 16.06.2020
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