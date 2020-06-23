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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 июня

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 26-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Адская кухня на трассе Дон. Знаменитый шеф-повар, ведущий телепроектов «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев намеревается открыть сеть гастрономических заведений «Кукуруза» вдоль трассы М-4 «Дон» в сотрудничестве с бизнесменами из Каменска-Шахтинского »3
  • Каждому — ручку, маску и перчатки. 1 июля одобряем или не одобряем поправки в Конституцию. Можно голосовать даже во дворе. /28
  • Не дают в Донце купаться. Пляжный сезон в Каменске из-за коронавируса до сих пор не открыт. А тех, кто не согласен — нещадно штрафуют. /6-7
  • Цифры женской онкологии в Каменске. Рак диагностируют слишком поздно по вине самих пациентов, считает главный онколог города Виталий Сукач. /11
  • Автоледи грозит лет десять… за то, что дала 4 июня по газам и уехала вместе с полицейским на двери автомобиля. /6-7
  • Председатель гордумы уходит. Через три месяца, в единый день голосования 13 сентября, Каменск будет выбирать депутатов в городскую думу. Такое решение действующие народные избранники приняли 22 июня. Кто из них намерен снова бороться за депутатский мандат? /4
  • Каменск пятый по зарплате. Ростовстат опубликовал отчет, где в цифрах показал, на что жил Донской край первые три месяца текущего года. /5
  • Гонки в Лиховском решено прекратить. Несколько улиц с интенсивным движением оборудуют в ближайшее время таким образом, чтобы сохранить жизнь пешеходам и продлить срок службы автомобилей. /9

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 июня
Автор: 23.06.2020
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