По состоянию на 22 июня за последние сутки в Каменске зафиксированы 6 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 107 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 141 и по состоянию на утро 22 июня достигло 8675 человек.

Среди новых заболевших 47,5 % – в возрасте от 18 до 45 лет, 34,8 % – от 46 до 65 лет, 10,6 % – от 66 до 79 лет, 2,8 % – старше 80 лет, 4,3 % – дети. За весь период в области выздоровели 4198 человек. Скончались 90 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 702 пациента. Загруженность донского коечного фонда – 31%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 38 человек.

Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 206. Коэффициент распространения инфекции – 0,93.