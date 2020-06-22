Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрирован 171 новый случай инфицирования SARS-CoV-2

здоровье

В Каменске зарегистрирован 171 новый случай инфицирования SARS-CoV-2

В Каменске зарегистрирован 171 новый случай инфицирования SARS-CoV-2

Аватар
Опубликовано

По состоянию на 22 июня за последние сутки в Каменске зафиксированы 6 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 107 человек. 

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 141 и по состоянию на утро 22 июня достигло 8675 человек. 
Среди новых заболевших 47,5 % – в возрасте от 18 до 45 лет, 34,8 % – от 46 до 65 лет, 10,6 % – от 66 до 79 лет, 2,8 % – старше 80 лет, 4,3 % – дети. За весь период в области выздоровели 4198 человек. Скончались 90 заболевших.
Лечение в стационарах региона проходят 702 пациента. Загруженность донского коечного фонда – 31%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 38 человек.
Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 206. Коэффициент распространения инфекции – 0,93.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 июня
Автор: 16.06.2020
Реклама
Реклама

Популярное

транспорт

Около рынка в Донецке строят новую парковку

власть

В Каменске штрафуют за купание в Донце

власть

В Каменске выписали штрафы за купание в реке

здоровье

В Каменске зарегистрировано 153 случая инфицирования SARS-CoV-2

здоровье

В Каменске зарегистрировано 154 случая инфицирования SARS-CoV-2
Реклама
Вверх