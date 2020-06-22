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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск почтит память павших минутой молчания

oбщество

Каменск почтит память павших минутой молчания

Каменск почтит память павших минутой молчания

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Опубликовано

Сегодня, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 июня – «ПИК». 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, одна из самых страшных и кровопролитных в истории человечества. Она продолжалась 1418 дней и ночей. 

Сегодня почтить память павших предлагается в 12 часов 15 минут – минута молчания пройдет на всей территории России. Вся страна склонит голову в память о тех, кто сражался на фронте, кто отдал свою жизнь в битве с врагом. 

Подобная акция с 2020 года станет ежегодной – такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.  
Из-за режима ограничений массовая патриотическая акция в Каменске «Свеча памяти», которая ежегодно проводилась на мемориале Воинской славы на площади Труда, не состоялась.

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Автор: 16.06.2020
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