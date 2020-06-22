Сегодня, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 июня – «ПИК». 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, одна из самых страшных и кровопролитных в истории человечества. Она продолжалась 1418 дней и ночей.

Сегодня почтить память павших предлагается в 12 часов 15 минут – минута молчания пройдет на всей территории России. Вся страна склонит голову в память о тех, кто сражался на фронте, кто отдал свою жизнь в битве с врагом.

Подобная акция с 2020 года станет ежегодной – такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Из-за режима ограничений массовая патриотическая акция в Каменске «Свеча памяти», которая ежегодно проводилась на мемориале Воинской славы на площади Труда, не состоялась.