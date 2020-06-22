здоровье
Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 22 июня
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 22.06.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|592 280
|8 675
|171
|Новых случаев
|7 600
|141
|6
|Летальных случаев
|8 206
|90
|Данные не предоставляются
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 22.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф