По состоянию на 21 июня за последние сутки в Каменске не зафиксированы новые заболевшие с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 165 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 107 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 153 и по состоянию на утро 21 июня достигло 8534 человек.

Среди новых заболевших 37,9% – в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 13,7% – от 66 до 79 лет, 3,9% – старше 80 лет, 8,5% – дети. За весь период в области выздоровели 4109 человек. Скончались 90 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 690 пациентов. Загруженность донского коечного фонда – 30,6%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 49 человек.

Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 203,2. Коэффициент распространения инфекции – 0,91.