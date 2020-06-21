По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 21 июня за последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 в городе выросло.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 21 июня – «ПИК». По данным городского оперативного штаба, общее количество инфицированных – 219 человек. Среди них 215 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, свыше 109 горожан контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 18 дончан с коронавирусом госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 123 человека. Под наблюдением медиков находились 463 жителя Донецка.