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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Семь пациентов с коронавирусом прибавилось в Донецке

здоровье

Семь пациентов с коронавирусом прибавилось в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 21 июня за последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 в городе выросло.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 21 июня  – «ПИК». По данным городского оперативного штаба, общее количество инфицированных – 219 человек. Среди них 215 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, свыше 109 горожан контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 18 дончан с коронавирусом госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 123 человека. Под наблюдением медиков находились 463 жителя Донецка.

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Автор: 16.06.2020
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