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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 21 июня

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 21 июня

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов  21.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 584 680 8 534 165
Новых случаев 7 728 153 0
Летальных случаев 8 111 90 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 21.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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Автор: 16.06.2020
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