здоровье
Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 21 июня
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов 21.06.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|584 680
|8 534
|165
|Новых случаев
|7 728
|153
|0
|Летальных случаев
|8 111
|90
|Данные не предоставляются
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 21.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф