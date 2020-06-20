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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 165 случаев инфицирования SARS-CoV-2

здоровье

В Каменске зарегистрировано 165 случаев инфицирования SARS-CoV-2

В Каменске зарегистрировано 165 случаев инфицирования SARS-CoV-2

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Опубликовано

По состоянию на 20 июня за последние сутки в Каменске зарегистрированы 6 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 165 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 107 человек.  
По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 145 и по состоянию на утро 20 июня достигло 8381 человека. 

Среди новых заболевших 37,3% – от 18 до 45 лет, 37,9% – от 46 до 65 лет, 15,9% – от 66 до 79 лет, 4,1% – старше 80 лет, 4,8% – дети.
За весь период в области выздоровели 4018 человек. Скончались 85 заболевших.
Лечение в стационарах региона проходят 702 пациента. Загруженность донского коечного фонда – 31%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 45 человек.
Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 199,5. Коэффициент распространения инфекции – 0,89.

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Автор: 16.06.2020
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