По состоянию на 20 июня за последние сутки в Каменске зарегистрированы 6 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 165 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 107 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 145 и по состоянию на утро 20 июня достигло 8381 человека.

Среди новых заболевших 37,3% – от 18 до 45 лет, 37,9% – от 46 до 65 лет, 15,9% – от 66 до 79 лет, 4,1% – старше 80 лет, 4,8% – дети.

За весь период в области выздоровели 4018 человек. Скончались 85 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 702 пациента. Загруженность донского коечного фонда – 31%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 45 человек.

Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 199,5. Коэффициент распространения инфекции – 0,89.