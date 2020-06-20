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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске выписали штрафы за купание в реке

власть

В Каменске выписали штрафы за купание в реке

Виктория Костовская
Опубликовано

20 июня рейд с участием ГИМС, транспортной полиции, поисково-спасательного подразделения, отдела надзорной деятельности, ПДН и других организаций провели рейд по выявлению нарушителей запрета на купание.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 июня – «ПИК». В ходе рейда были выявлены трое несовершеннолетних, купающихся без сопровождения взрослых. Отвечать же за правонарушение будут родители. Кроме того, составлены два протокола на каменчан, которые тоже купались в неположенных местах. Стоит напомнить, в эту категорию до особых распоряжений губернатора входят все места купания – и дикие, и официальные.
В этот день на центральном пляже, «Топольки» и диком, что близ крайних домов на ул. Ленина, большинство отдыхающих, едва завидев людей в форме, сделали вид, что собираются домой. Однако по завершении рейда опять вернулись к реке. Видать, желание освежиться в прохладной реке победило страх схлопотать штраф до 2000 руб.
С отдыхающими была проведена также беседа об опасности разжигания костров в нынешний пожароопасный период.

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Автор: 16.06.2020
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