Как сообщает Роспотребнадзор, по состоянию на 20 июня за последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 в городе выросло на шесть.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 июня – «ПИК». По данным городского оперативного штаба, общее число инфицированных – 212 человек. Среди них 208 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, свыше 100 контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 18 дончан с коронавирусом госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели более 120 человек.