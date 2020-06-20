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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке плюс шесть инфицированных коронавирусом

здоровье

В Донецке плюс шесть инфицированных коронавирусом

В Донецке плюс шесть инфицированных коронавирусом

Елена Жукова
Опубликовано

Как сообщает Роспотребнадзор, по состоянию на 20 июня за последние сутки число подтвержденных случаев COVID-19 в городе выросло на шесть.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 июня  – «ПИК».  По данным городского оперативного штаба, общее число инфицированных – 212 человек. Среди них 208 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, свыше 100 контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 18 дончан с коронавирусом госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели более 120 человек.

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Автор: 16.06.2020
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