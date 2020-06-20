Грамоты Общественного совета при Главном Управлении МВД России по Ростовской области вручал благочинный приходов Каменск-Шахтинского округа, иерей Владислав Касьянов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 июня – «ПИК». В этом году из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией от пышных торжеств в честь Дня медицинского работника пришлось отказаться. Часть наград лучшим представителям медицинской отрасли вручили в рабочем порядке. Но общественный совет при Главном Управлении МВД России принял решение накануне Дня медицинского работника, который отмечаем 21 июня, особо отметить тех сотрудников, кто сегодня трудится на передовой и оказывает помощь коронавирусным больным. Их награждение состоялось в пятницу 19 июня.

Грамоты за самоотверженное и добросовестное выполнение профессионального долга по борьбе с коронавирусной инфекцией, внимательное и чуткое отношение к пациентам получили семь медиков: главный врач ЦГБ А. Крамаренко, заместитель главного врача по поликлинической работе А. Тимонина, врач-реаниматолог К. Гурцкая, и.о. заведующего инфекционным отделением А. Чирлов, старшая медсестра инфекционного отделения Н. Крючковенко, медсестра инфекционного отделения Т. Лебедева, санитарка инфекционного отделения С. Иванова. Кроме грамот, В. Касьянов вручил каждому медработнику иконы от Шахтинской епархии.

– В вашем лице мы благодарим всех медицинских сотрудников, – подчеркнул В. Касьянов. – Желаем здравия духовного и телесного на много-много лет.

В этот день грамоты общественного совета были вручены бывшему главному врачу ЦГБ, а ныне главному врачу областной детской клинической больницы С. Пискуновой и руководителю медцентра «Наша клиника» заслуженному врачу РФ А. Шафирову.