Соответствующее постановление глава региона подписал 20 июня. Сообщение размещено и в его личном аккаунте Instagram.

Ростовская область, 20 июня – «ПИК». Согласно внесенным в постановление № 272 изменениям, с 22 июня в регионе возобновят работу:

непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м

сезонные, тематические и праздничные ярмарки, ярмарки выходного дня

библиотеки

центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

гостиницы – для командированных на предприятия региона, а также для спортсменов-участников официальных соревнований.

В музеях и музеях-заповедниках будет разрешен доступ к экспозициям под открытым небом. Разрешено приступить к работе учреждениям дополнительного профессионального образования и профобучения. В полном объеме возобновится и предоставление государственных и иных услуг в МФЦ, государственных и муниципальных органах власти.

Также смогут начать работу физкультурно-спортивные организации – на открытых спортивных объектах и на закрытых, но при условии, что услуги они будут оказывать исходя из площади зала 4 кв. м на одного посетителя. Плавательные бассейны пока остаются закрытыми.

Говоря об очередных послаблениях, В. Голубев отметил, что снятие очередных ограничений не отменяет действующих санитарных правил.