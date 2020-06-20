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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Губернатор анонсировал очередные послабления в режиме ограничений

власть

Губернатор анонсировал очередные послабления в режиме ограничений

Губернатор анонсировал очередные послабления в режиме ограничений

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Соответствующее постановление глава региона подписал 20 июня. Сообщение размещено и в его личном аккаунте Instagram.

Ростовская область, 20 июня – «ПИК». Согласно внесенным в постановление № 272 изменениям, с 22 июня в регионе возобновят работу:

  • непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м
  • сезонные, тематические и праздничные ярмарки, ярмарки выходного дня
  • библиотеки
  • центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
  • гостиницы – для командированных на предприятия региона, а также для спортсменов-участников официальных соревнований.

В музеях и музеях-заповедниках будет разрешен доступ к экспозициям под открытым небом. Разрешено приступить к работе учреждениям дополнительного профессионального образования и профобучения. В полном объеме возобновится и предоставление государственных и иных услуг в МФЦ, государственных и муниципальных органах власти.
Также смогут начать работу физкультурно-спортивные организации – на открытых спортивных объектах и на закрытых, но при условии, что услуги они будут оказывать исходя из площади зала 4 кв. м на одного посетителя. Плавательные бассейны пока остаются закрытыми.
Говоря об очередных послаблениях, В. Голубев отметил, что снятие очередных ограничений не отменяет действующих санитарных правил.

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Автор: 16.06.2020
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