Губернатор анонсировал очередные послабления в режиме ограничений
Соответствующее постановление глава региона подписал 20 июня. Сообщение размещено и в его личном аккаунте Instagram.
Ростовская область, 20 июня – «ПИК». Согласно внесенным в постановление № 272 изменениям, с 22 июня в регионе возобновят работу:
- непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м
- сезонные, тематические и праздничные ярмарки, ярмарки выходного дня
- библиотеки
- центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
- гостиницы – для командированных на предприятия региона, а также для спортсменов-участников официальных соревнований.
В музеях и музеях-заповедниках будет разрешен доступ к экспозициям под открытым небом. Разрешено приступить к работе учреждениям дополнительного профессионального образования и профобучения. В полном объеме возобновится и предоставление государственных и иных услуг в МФЦ, государственных и муниципальных органах власти.
Также смогут начать работу физкультурно-спортивные организации – на открытых спортивных объектах и на закрытых, но при условии, что услуги они будут оказывать исходя из площади зала 4 кв. м на одного посетителя. Плавательные бассейны пока остаются закрытыми.
Говоря об очередных послаблениях, В. Голубев отметил, что снятие очередных ограничений не отменяет действующих санитарных правил.