Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов 20.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 576 952 8 381 165 Новых случаев 7 889 145 6 Летальных случаев 8 002 85 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 20.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф