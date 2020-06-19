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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 159 случаев инфицирования SARS-CoV-2

здоровье

В Каменске зарегистрировано 159 случаев инфицирования SARS-CoV-2

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Опубликовано

По состоянию на 19 июня за последние сутки в Каменске зарегистрированы 5 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 159 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 107 человек.  

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 139 и по состоянию на утро 19 июня достигло 8236 человек. 

Среди новых заболевших 37,4% – в возрасте от 18 до 45 лет, 41% – от 46 до 65 лет, 4,3% – от 66 до 79 лет, 3,6% – старше 80 лет, 13,7% – дети.

За весь период в области выздоровели 3878 человек. Скончались 80 заболевших.

Лечение в стационарах региона проходят 680 пациентов. Загруженность донского коечного фонда – 30,5%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 29 человек.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 196. Коэффициент распространения инфекции – 0,87.

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Автор: 16.06.2020
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