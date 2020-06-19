Согласно информации Роспотребнадзора на утро 19 июня, за двое суток в городе нет подтвержденных случаев COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область,19 июня – «ПИК». По данным городского оперативного штаба, общее число инфицированных 206 человек. Среди них – 204 жителя Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, 103 человека контактировали с носителями инфекции.

Из числа выявленных 18 человек с коронавирусом госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 113 человек, 463 дончанина находились под наблюдением медиков.