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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 154 случая инфицирования SARS-CoV-2

здоровье

В Каменске зарегистрировано 154 случая инфицирования SARS-CoV-2

В Каменске зарегистрировано 154 случая инфицирования SARS-CoV-2

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Опубликовано

По состоянию на 18 июня за последние сутки в Каменске зарегистрирован 1 новый заболевший с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 154 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 98 человек.
По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 146 и по состоянию на утро 18 июня достигло 8097 человек. 

Среди новых заболевших 31,5% – в возрасте от 18 до 45 лет, 46,6% – от 46 до 65 лет, 9,6% – от 66 до 79 лет, 4,8% – старше 80 лет, 7,5% – дети.За весь период в области выздоровели 3526 человек. Скончались 76 заболевших.
Лечение в стационарах региона проходят 702 пациента. Загруженность донского коечного фонда – 31%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 42 человека.
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 192,7. Коэффициент распространения инфекции – 0,82.

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Автор: 16.06.2020
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