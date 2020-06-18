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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 18 июня

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 18 июня

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.35 часов  18.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 561 091 8 097 154
Новых случаев 7 790 146 1
Летальных случаев 7 660 76 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.35 часов 18.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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Автор: 16.06.2020
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