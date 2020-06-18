Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.35 часов 18.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 561 091 8 097 154 Новых случаев 7 790 146 1 Летальных случаев 7 660 76 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.35 часов 18.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф