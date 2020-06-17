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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За сутки в Каменске родились 15 малышей

Фото из архива.

oбщество

За сутки в Каменске родились 15 малышей

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Опубликовано

Всего с начала 2020 года в каменском роддоме появились на свет 716 девчонок и мальчишек.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июня – «ПИК». Появлению на свет новых жизней, как оказалось, и пандемия не преграда. 
За прошедшие сутки, с 16 на 17 июня, в Каменске родились 15 малышей, из них 9 мальчиков. По словам заместителя главного врача ЦГБ по акушерству и гинекологии Натальи Богдановой, эту цифру назвать рекордом нельзя – такие показатели уже случались. Что касается количества новорожденных в месяц, то самыми плодовитыми с начала года стали февраль – 134 новорожденных и май – 130. С 1 по 17 июня родились 107 ребятишек.

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Автор: 16.06.2020
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