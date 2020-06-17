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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Старой Станице проредили кленовую аллею

ЖКХ

В Старой Станице проредили кленовую аллею

Виктория Костовская
Опубликовано

На прошлой неделе старостаничники обнаружили на окраине хутора поломанные молодые саженцы клена.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июня – «ПИК». Еще в октябре 2019 г. в рамках акции древонасаждения на выезде из Старой Станицы сотрудники администрации и местных организаций высадили 50 кленов. И делалось это, конечно, с пользой на будущее, а главное – с любовью.
Однако не всем понравилась эта затея, почему аллея из саженцев сегодня несколько поредела. Местные ли, заезжие, но вандалы везде одинаковые – взяли и сломали три клена! 
За это они становятся очередными июньскими претендентами на получение антипремии «Поганая метла».

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Автор: 16.06.2020
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