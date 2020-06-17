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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировано 153 случая инфицирования SARS-CoV-2

здоровье

В Каменске зарегистрировано 153 случая инфицирования SARS-CoV-2

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Опубликовано

По состоянию на 17 июня за последние сутки в Каменске зарегистрированы 2 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 153 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 95 человек.  

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 152 и по состоянию на утро 17 июня достигло 7951 человека. 
Среди новых заболевших 28,8% – в возрасте от 18 до 45 лет, 35,4% – от 46 до 65 лет, 17,6% – от 66 до 79 лет, 3,8% – старше 80 лет, 14,4% – дети. За весь период в области выздоровели 3320 человек. Скончались 72 заболевших.
Лечение в стационарах региона проходят 753 пациента. Загруженность донского коечного фонда – 33%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 37 человек.
Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 189. Коэффициент распространения инфекции – 0,83. 

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Автор: 16.06.2020
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