16 июня сотрудники муниципальной инспекции совместно с полицейскими провели рейды по пресечению купания граждан в неустановленных местах.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 июня – «ПИК». По результатам рейдов было составлено восемь административных протоколов по ст. 2.7 Областного закона «Об административных правонарушениях» 273-ЗС. Нарушителям грозит штраф до 2000 руб.

– Пока в Ростовской области действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса, купание в открытых водоемах запрещено, – сообщил корреспонденту «ПИКа» начальник Каменской муниципальной инспекции Денис Звягин. – А неустановленные места – это все пляжи: и дикие, и официальные. Купальный сезон будет открыт на основании особых распоряжений губернатора В. Голубева. До тех пор рейдовые мероприятия будут продолжаться ежедневно.