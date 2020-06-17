Дончанка, которая упала перед грузовиком на пешеходном переходе около остановки «Центральный рынок» 5 июня, умерла в реанимации ЦГБ города 16 июня, сообщили в ГИБДД.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 17 июня – «ПИК». Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, а точную причину смерти 62-летней женщины установит экспертиза.

Известно, что медики диагностировали у женщины инсульт. Возможно, ее внезапное падение было связано с испугом от близко затормозившей машины либо с острым нарушением кровообращения. Это специалисты пытались установить.

Напомним, что повреждений от касания автомобиля у пациентки не было, как и следов на самом грузовике. Но при падении пострадавшая ударилась головой. Медикам пришлось провести операцию из-за ухудшения состояния пенсионерки. К сожалению, спасти ее не удалось.