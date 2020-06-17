По информации Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в городе подтверждены еще два случая COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область,17 июня – «ПИК». Согласно данным городского оперативного штаба, общее число инфицированных – 206 человек. Среди них 202 жителя Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 100 дончан – контактирующие с носителями инфекции.

Из числа выявленных 22 пациента госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 109 человек.