Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке плюс два пациента с коронавирусом

здоровье

В Донецке плюс два пациента с коронавирусом

В Донецке плюс два пациента с коронавирусом

Елена Жукова
Опубликовано

По информации Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в городе подтверждены еще два случая COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область,17 июня  – «ПИК». Согласно данным городского оперативного штаба, общее число инфицированных – 206 человек. Среди них 202 жителя Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 100 дончан – контактирующие с носителями инфекции.

Из числа выявленных 22 пациента госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 109 человек.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 июня
Автор: 16.06.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В Каменске идет набор добровольцев для поиска пропавшей девушки

транспорт

На трассе М4 «Дон» в южном направлении пробка

здоровье

В Каменске зарегистрированы 140 случаев инфицирования SARS-CoV-2

здоровье

В Каменске зарегистрированы 133 случая инфицирования SARS-CoV-2

здоровье

Число инфицированных коронавирусом в Донецке достигло 186
Реклама
Вверх