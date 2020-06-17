Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 17 июня

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 17 июня

Аватар
Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов  17.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 553 301 7 951 153
Новых случаев 7 843 152 2
Летальных случаев 7 478 72 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 17.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 июня
Автор: 16.06.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В Каменске идет набор добровольцев для поиска пропавшей девушки

транспорт

На трассе М4 «Дон» в южном направлении пробка

здоровье

В Каменске зарегистрированы 140 случаев инфицирования SARS-CoV-2

здоровье

В Каменске зарегистрированы 133 случая инфицирования SARS-CoV-2

здоровье

Число инфицированных коронавирусом в Донецке достигло 186
Реклама
Вверх