Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 17.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 553 301 7 951 153 Новых случаев 7 843 152 2 Летальных случаев 7 478 72 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 17.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф