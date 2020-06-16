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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Вокруг храма в Гундоровке появится охранная зона

культура

Вокруг храма в Гундоровке появится охранная зона

Елена Жукова
Опубликовано

Проекты охранных зон на средства областного бюджета разработают для 15 объектов культурного наследия регионального значения. Среди них Успенская православная церковь с колокольней в донецком пос. Гундоровском, сообщает пресс-служба правительства области.

ДОНЕЦК, Ростовская область,16 июня  – «ПИК». В мае 2020 года принято постановление об установлении зон охраны и утверждены требования к градостроительным регламентам в границах их территорий. Общая сумма отпущенных средств на проекты – 7,5 млн рублей.
Наличие охранных зон должно сохранить ландшафтное окружение исторических объектов. Вблизи них ограничат хоздеятельность, запретят строительство.
Напомним, что в этом году часть прилегающей к Успенскому храму территории будет благоустроена по программе «Комфортная городская среда».

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Автор: 16.06.2020
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