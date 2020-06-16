По состоянию на 16 июня за последние сутки в Каменске зарегистрирован 1 новый заболевший с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 87 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 158 и по состоянию на утро 16 июня достигло 7799 человек.

Среди новых заболевших 41,1% – в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% – от 46 до 65 лет, 12% – от 66 до 79 лет, 6,3% – старше 80 лет, 3,8 % – дети. За весь период в области выздоровели 3159 человек. Скончался 71 заболевший.

Лечение в стационарах региона проходят 772 пациента. Загруженность донского коечного фонда – 34%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 33 человека.

Показатель заболевших на 100 тысяч человек – 186. Коэффициент распространения инфекции – 0,81.