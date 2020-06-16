Администрация Каменского ПАТП отреагировала на комментарий в соцсети «ВКонтакте» по поводу того, что водитель автобуса № 1 не надевает маску, хотя соответствующее предупреждение в салоне имеется.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». На основании этих жалоб водителя отстранили от работы на две недели. Других наказаний за нарушение масочного режима он не понес, сообщил корреспонденту «ПИКа» директор предприятия Геннадий Ермольченко.