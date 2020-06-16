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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске водителя автобуса наказали за маску

Фото из архива.

транспорт

В Каменске водителя автобуса наказали за маску

Виктория Костовская
Опубликовано

Администрация Каменского ПАТП отреагировала на комментарий в соцсети «ВКонтакте» по поводу того, что водитель автобуса № 1 не надевает маску, хотя соответствующее предупреждение в салоне имеется.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». На основании этих жалоб водителя отстранили от работы на две недели. Других наказаний за нарушение масочного режима он не понес, сообщил корреспонденту «ПИКа» директор предприятия Геннадий Ермольченко.

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Автор: 16.06.2020
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