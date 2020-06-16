транспорт
В Каменске добавили автобусов на дачи
С 20 июня автобусы по маршрутам №№ 12, 13 и 17 начнут ходить по новому расписанию.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». Изменения вызваны увеличением числа пассажиров на этих маршрутах. График движения остальных городских автобусов остался без изменений.
Маршрут № 12 Ж/д вокзал – с. «Надежда»
- от ж/д вокзала: 6.11 7.35 12.25 17.15
- от с. «Надежда»: 6.53 8.17 13.07 17.57
- от лесхоза: 7.02 8.26 13.23 18.05
Маршрут № 13 Автостанция – с. «Геолог»
- от автостанции: 5.35 7.26 15.17 17.34
- от с. «Геолог»: 6.30 8.17 16.10 18.28
Маршрут № 17 Автостанция – с. «Химик»
- от автостанции: 6.00 9.00 15.00 17.09
- от с. «Химик»: 6.47 9.47 15.47 17.57