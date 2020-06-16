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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске добавили автобусов на дачи

транспорт

В Каменске добавили автобусов на дачи

Виктория Костовская
Опубликовано

С 20 июня автобусы по маршрутам №№ 12, 13 и 17 начнут ходить по новому расписанию.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». Изменения вызваны увеличением числа пассажиров на этих маршрутах. График движения остальных городских автобусов остался без изменений.

Маршрут № 12 Ж/д вокзал – с. «Надежда»

  • от ж/д вокзала: 6.11 7.35 12.25 17.15
  • от с. «Надежда»: 6.53 8.17 13.07 17.57
  • от лесхоза: 7.02 8.26 13.23 18.05

Маршрут № 13 Автостанция – с. «Геолог»

  • от автостанции: 5.35 7.26 15.17 17.34
  • от с. «Геолог»: 6.30 8.17 16.10 18.28

Маршрут № 17 Автостанция – с. «Химик»

  • от автостанции: 6.00 9.00 15.00 17.09
  • от с. «Химик»: 6.47 9.47 15.47 17.57

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Автор: 16.06.2020
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