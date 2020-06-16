С 20 июня автобусы по маршрутам №№ 12, 13 и 17 начнут ходить по новому расписанию.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». Изменения вызваны увеличением числа пассажиров на этих маршрутах. График движения остальных городских автобусов остался без изменений.

Маршрут № 12 Ж/д вокзал – с. «Надежда»

от ж/д вокзала: 6.11 7.35 12.25 17.15

от с. «Надежда»: 6.53 8.17 13.07 17.57

от лесхоза: 7.02 8.26 13.23 18.05

Маршрут № 13 Автостанция – с. «Геолог»

от автостанции: 5.35 7.26 15.17 17.34

от с. «Геолог»: 6.30 8.17 16.10 18.28

Маршрут № 17 Автостанция – с. «Химик»