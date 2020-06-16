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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке 204 инфицированных коронавирусом

здоровье

В Донецке 204 инфицированных коронавирусом

Елена Жукова
Опубликовано

За последние сутки прибавился один подтвержденный случай COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. 

ДОНЕЦК, Ростовская область,16 июня  – «ПИК».  В городском оперативном штабе уточняют, что общее число инфицированных достигло 204. Среди них 200 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 100 дончан – контактирующие с носителями инфекции.

Из числа выявленных 23 пациента госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 98 человек, из 459 находившихся под наблюдением 233 сняты с контроля.

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Автор: 16.06.2020
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