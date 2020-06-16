За последние сутки прибавился один подтвержденный случай COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

ДОНЕЦК, Ростовская область,16 июня – «ПИК». В городском оперативном штабе уточняют, что общее число инфицированных достигло 204. Среди них 200 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 100 дончан – контактирующие с носителями инфекции.

Из числа выявленных 23 пациента госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 98 человек, из 459 находившихся под наблюдением 233 сняты с контроля.