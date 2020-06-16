Работы стартовали на днях, чем немало удивили дончан. Зачем еще одна стоянка напротив существующей и вполне просторной? Да еще неподалеку от пешеходного перехода и автобусной остановки.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 июня – «ПИК». Тем не менее «добро» на обустройство стоянки дали в администрации Донецка, после того как инициатор появления нового объекта – предприниматель, собственник ТЦ «Донец» – представил проект благоустройства и строительства парковки в нескольких вариантах, получил разрешение комиссии по безопасности дорожного движения.

Парковка рассчитана на девять мест, с учетом размещения там транспорта маломобильных групп населения, сообщили в Управлении ЖКХ города.

Если комиссия по безопасности движения администрации Донецка, куда входят и сотрудники ГИБДД, разрешила строительство, значит, безопасность участников дорожного движения на этом участке не вызвала сомнений. Хотя, как известно, это самая оживленная улица Донецка с интенсивным движением. Маневры паркующихся и выезжающих с парковки могут создать помехи остальным, предполагают водители. К тому же придется занять под транспорт большую часть тротуара, существенно потеснив пешеходов. При этом посещаемость ТЦ «Донец» пока оставляет желать лучшего – основная масса торгующих находится на территории центрального рынка.