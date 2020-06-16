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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 июня

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 июня

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 25-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Унесенные ветром. Первая летняя гроза с порывистым ветром в очередной раз поставила Каменску двойку за содержание зеленых насаждений. И снова повезло — обошлось без тяжелых последствий. »2
  • Разрешено стричься и лечить зубы. С 12 июня вступили в действие очередные послабления «карантинного» режима на Дону. /3
  • Губернатора выбираем 13 сентября. Заксобрание приняло решение о назначении выборов главы области и депутата областного парламента по Каменск-Шахтинскому одномандатному округу № 5. /3
  • Донецкий депутат осужден за мошенничество, …подростки на скутере врезались в маршрутку, неизвестный унес поросят — смотрите нашу рубрику «ЧП недели». /6-7, 13
  • Анализы хороши, но на цвет не очень. Редакция получила результаты анализа проб воды из кранов каменчан. Результат ожидаем — «пригодна для питья». Только у каменчан иные мнения. /3
  • Наживаются на вирусе. Пользуясь ситуацией с пандемией, злоумышленники пополняют свои кошельки на страхах горожан заразиться вирусом и желании получить социальные льготы. /6
  • Фруктово-мусорное амбре вам в окна! Поход к мусорным контейнерам летом — настоящее испытание. Жара ускоряет процесс гниения объедков, а значит, и появление неприятного запаха. Как его победить? /8
  • «Направо — крематорий, налево — еще поживем». В городской летописи сохранилось много воспоминаний о войне, оставленных в той или иной форме ветеранами войны, тружениками тыла, узниками концлагерей и другими очевидцами далеких военных лет. В этом своде мемуаров особенного внимания заслуживают рассказы каменчанина Виктора Ивановича Щербакова. /20, 21

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 июня
Автор: 16.06.2020
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