анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 июня
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 25-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Унесенные ветром. Первая летняя гроза с порывистым ветром в очередной раз поставила Каменску двойку за содержание зеленых насаждений. И снова повезло — обошлось без тяжелых последствий. »2
- Разрешено стричься и лечить зубы. С 12 июня вступили в действие очередные послабления «карантинного» режима на Дону. /3
- Губернатора выбираем 13 сентября. Заксобрание приняло решение о назначении выборов главы области и депутата областного парламента по Каменск-Шахтинскому одномандатному округу № 5. /3
- Донецкий депутат осужден за мошенничество, …подростки на скутере врезались в маршрутку, неизвестный унес поросят — смотрите нашу рубрику «ЧП недели». /6-7, 13
- Анализы хороши, но на цвет не очень. Редакция получила результаты анализа проб воды из кранов каменчан. Результат ожидаем — «пригодна для питья». Только у каменчан иные мнения. /3
- Наживаются на вирусе. Пользуясь ситуацией с пандемией, злоумышленники пополняют свои кошельки на страхах горожан заразиться вирусом и желании получить социальные льготы. /6
- Фруктово-мусорное амбре вам в окна! Поход к мусорным контейнерам летом — настоящее испытание. Жара ускоряет процесс гниения объедков, а значит, и появление неприятного запаха. Как его победить? /8
- «Направо — крематорий, налево — еще поживем». В городской летописи сохранилось много воспоминаний о войне, оставленных в той или иной форме ветеранами войны, тружениками тыла, узниками концлагерей и другими очевидцами далеких военных лет. В этом своде мемуаров особенного внимания заслуживают рассказы каменчанина Виктора Ивановича Щербакова. /20, 21