Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 16.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 545 458 7 799 151 Новых случаев 8 248 158 1 Летальных случаев 7 284 71 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 16.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф