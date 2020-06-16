здоровье
Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 16 июня
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 16.06.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|545 458
|7 799
|151
|Новых случаев
|8 248
|158
|1
|Летальных случаев
|7 284
|71
|Данные не предоставляются
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 16.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф