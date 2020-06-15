По состоянию на 15 июня за последние сутки в Каменске зарегистрированы 9 новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 77 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 160 и по состоянию на утро 15 июня достигло 7641 человек.

Среди новых заболевших 41,9% – в возрасте от 18 до 45 лет, 38,1% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, 6,25% – старше 80 лет, 3,75% – дети. За весь период в области выздоровели 2979 человек. Скончались 67 заболевших.

Лечение в стационарах получают 755 пациентов. Загруженность коечного фонда в регионе – 33,2%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 32 человека.

Показатель заболевших на 100 тысяч человек – 182. Коэффициент распространения инфекции – 0,87.