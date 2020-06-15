14 июня из-за сильного ветра с дождем в разных районах города рухнули четыре тополя и одна старая ива.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 июня – «ПИК». Как пояснил «ПИКу» начальник Управления ГО и ЧС Юрий Плотников, ни люди, ни техника или здания во время ЧП не пострадали. Как и в прошлые годы, ликвидацией рухнувших деревьев с дорог, проводов и от зданий занимались не коммунальщики, а спасатели.

Подробнее -в свежем номере «ПИКа» от 17 июня.