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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске ветер сдул пять деревьев

происшествия

В Каменске ветер сдул пять деревьев

Виктория Костовская
Опубликовано

14 июня из-за сильного ветра с дождем в разных районах города рухнули четыре тополя и одна старая ива.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 июня – «ПИК». Как пояснил «ПИКу» начальник Управления ГО и ЧС Юрий Плотников, ни люди, ни техника или здания во время ЧП не пострадали. Как и в прошлые годы, ликвидацией рухнувших деревьев с дорог, проводов и от зданий занимались не коммунальщики, а спасатели.

Подробнее -в свежем номере «ПИКа» от 17 июня.

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Автор: 09.06.2020
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