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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке плюс восемь пациентов с COVID-19

здоровье

В Донецке плюс восемь пациентов с COVID-19

Елена Жукова
Опубликовано

По информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки в городе прибавилось 8 подтвержденных случаев COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область,15 июня  – «ПИК».  Городской оперативный штаб сообщает, что общее число инфицированных достигло 203. Среди них 199 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, 100 дончан – контактирующих с носителями инфекции.
Из числа выявленных 23 пациента были госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 98 человек, из 459 находившихся под наблюдением 233 сняты с контроля.

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Автор: 09.06.2020
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