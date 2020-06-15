По информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки в городе прибавилось 8 подтвержденных случаев COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область,15 июня – «ПИК». Городской оперативный штаб сообщает, что общее число инфицированных достигло 203. Среди них 199 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, 100 дончан – контактирующих с носителями инфекции.

Из числа выявленных 23 пациента были госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 98 человек, из 459 находившихся под наблюдением 233 сняты с контроля.