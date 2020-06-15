15 июня 1123 каменских выпускника получили аттестаты об окончании основного и среднего общего образования.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 июня – «ПИК». В этом году вручение аттестатов отличается от прошлых лет. Во-первых, документ об окончании школы школьники традиционно получали в день выпускных. Во-вторых, вручение проходило с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер.

По словам начальника гороо О. Погребновой, к школе выпускники подходили по пять человек к заранее оговоренному времени, а в здание заходили по одному в обязательных аксессуарах – масках и перчатках.

В этом году аттестаты об окончании основного и среднего общего образования получили 301 одиннадцатиклассник и 822 учащихся девятых классов.