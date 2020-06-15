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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменским выпускникам вручили аттестаты зрелости

образование

Каменским выпускникам вручили аттестаты зрелости

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Опубликовано

15 июня 1123 каменских выпускника получили аттестаты об окончании основного и среднего общего образования.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 июня – «ПИК». В этом году вручение  аттестатов отличается от прошлых лет. Во-первых, документ об окончании школы школьники традиционно получали в день выпускных. Во-вторых, вручение проходило с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер. 
По словам начальника гороо О. Погребновой, к школе выпускники подходили по пять человек к заранее оговоренному времени, а в здание заходили по одному в обязательных аксессуарах – масках и перчатках. 
В этом году аттестаты об окончании основного и среднего общего образования получили 301 одиннадцатиклассник и 822 учащихся девятых классов.

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Автор: 09.06.2020
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