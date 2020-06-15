Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов 15.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 537 210 7 641 150 Новых случаев 8 246 160 9 Летальных случаев 7 091 67 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 15.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф