По состоянию на 14 июня за последние сутки в Каменске не зарегистрировано новых заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 июня – «ПИК». Всего в Каменске зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 77 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Ростовской области за последние сутки общее число коронавирусных больных увеличилось на 167 и по состоянию на утро 14 июня достигло 7481 человек.

Среди новых заболевших 39,5% – в возрасте от 18 до 45 лет, 38,9% – от 46 до 65 лет, 11,4% – от 66 до 79 лет, 4,2% – старше 80 лет, 6% – дети. За весь период в области выздоровели 2931 человек. Скончались 67 заболевших.

Загруженность коечного фонда в регионе составляет 33,2%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 31 человек. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 178. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.