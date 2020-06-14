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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке инфицированных коронавирусом без малого две сотни

здоровье

В Донецке инфицированных коронавирусом без малого две сотни

В Донецке инфицированных коронавирусом без малого две сотни

Елена Жукова
Опубликовано

По информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки в городе прибавилось семь подтвержденных случаев COVID-19.

ДОНЕЦК, Ростовская область,14 июня  – «ПИК».  Согласно данным городского оперативного штаба, общее число инфицированных коронавирусом – 195. Среди них 191 житель Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 85 дончан – контактирующих с носителями инфекции.

Из числа выявленных 28 пациентов были госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровели 97 человек, из 459 находившихся под наблюдением 233 сняты с контроля.

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Автор: 09.06.2020
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