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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Получать социальные пособия теперь можно без справок

oбщество

Получать социальные пособия теперь можно без справок

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Опубликовано

Перечень сведений, которыми могут воспользоваться региональные органы при назначении соцвыплат, значительно расширен. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 июня – «ПИК». Теперь, чтобы получить социальные выплаты и пособия, вовсе не нужно предоставлять кучу разных справок. Новое постановление правительства РФ разрешает госорганам получать необходимые данные для назначения выплат гражданам друг от друга – путем межведомственного информационного взаимодействия. 
Ранее при назначении региональных выплат у местных властей не было возможности без дополнительного запроса получить доступ к информации, с помощью которой можно определить потребность гражданина в соцподдержке. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

Напомним, 11 мая президент В. Путин объявил новые меры поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса. Так, семьи с детьми от 3 до 16 лет должны получить разовую выплату по 10 тыс. руб., семьи с детьми до трех лет – по 5 тыс. руб. в течение трех месяцев. Малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет в июне смогут получить на одного ребенка сразу за полгода – порядка 33 тыс. руб.

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Автор: 09.06.2020
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