Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов 14.06.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 528 964 7 481 141 Новых случаев 8 835 167 0 Летальных случаев 6 948 67 Данные не предоставляются

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 14.06.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф