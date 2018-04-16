Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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происшествия
Мужчина, сбитый на объездной в Каменске, скончался в больнице10.06.2021
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происшествия
Малолетний скутерист сбил ребенка в Донецке10.06.2021
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происшествия
Сотруднику военкомата Каменска дали четыре года за взятку10.06.2021
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общество
Каменчане опознали в «шершне» сколию гигантскую из Красной книги10.06.2021
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культура
У каменских цирковых четыре Гран-при за жонглирование и акробатику10.06.2021
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спорт
Донецкая бегунья взяла бронзу Южного федерального округа09.06.2021
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транспорт
Автобус до Лиховского изменит маршрут09.06.2021
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здоровье
Каменчанам сделают прививку от ковида в субботу и воскресенье08.06.2021
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транспорт
Каменчанка едва не попала в аварию на виадуке07.06.2021
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спорт
Лучший папа в области живет в Донецке07.06.2021
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образование
ЕГЭ по профильной математике в Каменске прошел без нарушений07.06.2021
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власть
В Заводском назначили начальника04.06.2021
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общество
На Новый год-2022 отдохнем десять дней04.06.2021
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спорт
В беге и прыжках каменские спортсмены завоевали бронзу03.06.2021
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транспорт
На каменском рынке проверяют платную парковку03.06.2021
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происшествия
900 товаров на границе «забыли» указать в декларации03.06.2021
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власть
В Каменске заместитель прокурора области примет граждан02.06.2021
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ЖКХ
Первый летний ливень чуть не смыл Каменск02.06.2021
-
транспорт
Каменчанка едва не попала в аварию на виадуке07.06.2021
-
власть
В Заводском назначили начальника04.06.2021
-
общество
На Новый год-2022 отдохнем десять дней04.06.2021
-
-
-
образование
ЕГЭ по профильной математике в Каменске прошел без нарушений07.06.2021
-
спорт
Лучший папа в области живет в Донецке07.06.2021
-
транспорт
Автобус до Лиховского изменит маршрут09.06.2021
-
здоровье
Каменчанам сделают прививку от ковида в субботу и воскресенье08.06.2021
-
спорт
Донецкая бегунья взяла бронзу Южного федерального округа09.06.2021
-
-
происшествия
Сотруднику военкомата Каменска дали четыре года за взятку10.06.2021
-
-
происшествия
В суд направлено дело о воровстве пластушки в Каменском районе29.05.2021
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ЖКХ
В Каменске из кранов опять потекла грязь14.05.2021
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ЖКХ
В каменской воде лучше не стирать30.04.2021
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ЖКХ
В Каменском районе решили проблему мусора на кладбищах29.04.2021
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происшествия
Чтобы украсть деньги, каменский бухгалтер придумала схему с отпускными20.04.2021
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происшествия
Жителя Таганрога будут судить за убийство каменского охотника15.04.2021
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ЖКХ
В Каменске частные дома затопило химическими отходами12.04.2021
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происшествия
Спасатели пытаются потушить пожар на берегу Донца09.04.2021
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происшествия
Каменчанин получил реальный срок за 11 совершенных им преступлений08.04.2021
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происшествия
В Каменске владелицу автомобиля, перегородившего дорогу скорой помощи, нашли и оштрафовали05.04.2021
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происшествия
Каменчанка лишилась 30 тысяч рублей, пытаясь продать клетку для попугая05.04.2021
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происшествия
В Каменске будут судить водителя «четырнадцатой» за смертельное ДТП30.03.2021
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образование
Новый детский сад в Каменске строят с опозданием19.03.2021
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происшествия
В Каменске суд приговорил педофила к 15 годам строгого режима12.03.2021
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происшествия
Около хутора Хоботок Каменского района наворовали пластушки на 20 миллионов06.03.2021
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происшествия
На трассе «Дон» в Каменске изъяли редких попугаев05.03.2021
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власть
Названы семь кандидатов на кресло сити-менеджера Каменска26.02.2021
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общество
В Каменске в районе бассейна построят новый дом25.02.2021
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ЖКХ
В Каменске канализация опять стекает в Донец24.02.2021
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образование
Каменская прокуратура обнаружила, что школьников кормили просроченным творогом15.02.2021
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транспорт
На каменском рынке проверяют платную парковку03.06.2021
-
ЖКХ
Первый летний ливень чуть не смыл Каменск02.06.2021
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общество
В Каменском районе детский лагерь открыл сезон02.06.2021
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общество
Каменские военные отправились в масштабный переход по трем рекам01.06.2021
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общество
Каменские военные продемонстрировали, с чем поедут на соревнования01.06.2021
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спорт
Бегуны из Донецка заняли пьедестал в регионе31.05.2021
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религия
Епископ Симон наградил каменских медиков и священников за борьбу с ковидом30.05.2021
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общество
Ветеран войны отметила 100-летний юбилей30.05.2021
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спорт
В Каменске появился новый детский футбольный клуб и игровое поле29.05.2021
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спорт
Силач Нагорный потянул в Донецке 30 легковушек29.05.2021
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образование
Каменских школьников учили спасать утопающих28.05.2021
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общество
Глава Каменска поздравил однополчан с Днем пограничника28.05.2021
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происшествия
Ущерб от пожара на свиноферме в Каменском районе оценивается в 50 миллионов рублей28.05.2021
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культура
В Каменске открыли виртуальный концертный зал27.05.2021
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ЖКХ
В Каменске на центральном пляже снесли туалет26.05.2021
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транспорт
Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда26.05.2021
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образование
Каменские выпускники простились со школой25.05.2021
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культура
Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей24.05.2021
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происшествия
Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию21.05.2021
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культура
Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне13.05.2021
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общество
В Каменском районе появился новый памятник10.05.2021