Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Транспорт
Обстановка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 5 августа — пробка на Москву больше 10 км
05.08.2026
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Транспорт
ДПС помогли женщине с ребёнком заменить колесо на трассе М-407.08.2026
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Транспорт
Что с бензином на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 7 августа07.08.2026
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Транспорт
За сутки на дорогах Ростовской области погибли семь человек06.08.2026
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Транспорт
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области открыли станцию отдыха06.08.2026
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП с Kia Rio и КамАЗом «Почты России» под Тацинской06.08.2026
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Транспорт
Движение на юг по М-4 затруднено из-за аварий на 980-м километре06.08.2026
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Анонс номера
Вышел из печати новый номер каменского еженедельника «ПИК» от 5 августа 2026 года05.08.2026
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Транспорт
Горячий Ключ и Джубга встали в пробках на пути к курортам04.08.2026
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Происшествия
В массовом ДТП на платном участке трассы М-4 «Дон» под Ростовом погибли два человека04.08.2026
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Происшествия
Пешеход погиб под колёсами грузовика Volvo на трассе М-4 «Дон»04.08.2026
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Происшествия
Смертельное ДТП на трассе Р-260 под Морозовском: водитель ВАЗ погиб, двое пострадали03.08.2026
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Происшествия
На трассе М-4 «Дон» пассажир иномарки пытался выбросить наркотики под ноги инспекторам03.08.2026
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Транспорт
Обстановка на трассе М4 в Ростовской области 1 августа: жаркие пробки перед Шахтами01.08.2026
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Транспорт
На трассах М-4 и А-289 в Краснодарском крае заработал мотобат31.07.2026
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Происшествия
Смертельное ДТП на трассе Р-260 под Морозовском: водитель ВАЗ погиб, двое пострадали03.08.2026
-
Транспорт
Горячий Ключ и Джубга встали в пробках на пути к курортам04.08.2026
-
Происшествия
В массовом ДТП на платном участке трассы М-4 «Дон» под Ростовом погибли два человека04.08.2026
-
-
Транспорт
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области открыли станцию отдыха06.08.2026
-
Транспорт
Движение на юг по М-4 затруднено из-за аварий на 980-м километре06.08.2026
-
Анонс номера
Вышел из печати новый номер каменского еженедельника «ПИК» от 5 августа 2026 года05.08.2026
-
Происшествия
Пешеход погиб под колёсами грузовика Volvo на трассе М-4 «Дон»04.08.2026
-
Транспорт
Что с бензином на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 7 августа07.08.2026
-
Происшествия
На трассе М-4 «Дон» пассажир иномарки пытался выбросить наркотики под ноги инспекторам03.08.2026
-
Транспорт
За сутки на дорогах Ростовской области погибли семь человек06.08.2026
-
Транспорт
Реконструкция трассы М4 «Дон». Вспыхнула заочная полемика21.10.2025
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Культура
Поэму Роберта Рождественского «Реквием» экранизировали в Каменске-Шахтинском19.05.2025
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Происшествия
Страшная авария на ПВП трассы М4 «Дон» унесла три жизни12.07.2024
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Транспорт
Каменск-Шахтинский подтвердил реноме «проклятого места» на трассе М4 «Дон»01.07.2024
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Транспорт
Объезд нового платника на трассе М4 «Дон» в Ростовской области разрушают фуры26.06.2024
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Технологии
На трассе в Ростовской области растет пробка в обе стороны из-за лобового ДТП17.05.2024
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Спорт
«Ростов» в Казани: забей себе сам или удались13.05.2024
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Спорт
«Ростов» – «Оренбург»: Роналдо и Комличенко невезение победили03.05.2024
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Транспорт
Каменск-Шахтинский стал филиалом трассы М4 «Дон». Он стал пробкой!11.04.2024
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Транспорт
Путепровод на дороге от ККП Гуково в ЛНР отремонтировали20.02.2024
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Транспорт
На трассе М-4 «Дон» поймали 15 водителей, нарушивших правила перевозки детей15.07.2026
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Происшествия
Фура на 1311-м км М-4 «Дон» устроила массовую аварию: грузовик смял несколько легковушек07.07.2026
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Происшествия
На трассе М-4 «Дон» вспыхнула фура: горящие обломки разлетелись по всей дороге01.07.2026
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Транспорт
На ремонт дороги, которая соединяет трассы М4 и Р260, потратят полмиллиарда07.04.2026
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Транспорт
Бензовоз загорелся и смял машины: ДТП на трассе Р-280 «Новороссия» и пробка на 10 км21.03.2026
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Происшествия
Фотография «джентльмена удачи» помогла раскрыть серию преступлений в Ростовской области18.03.2026
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Транспорт
Сильный снегопад заставил сотни машин ночевать на трассе М4 в Ростовской области04.02.2026
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Транспорт
МинЖКХ потратит 500 миллионов на дорогу, соединяющую трассы Р-260 и М-4 «Дон»12.12.2025
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Общество
В Ростовской области собирают деньги на спасение маленькой Богданы от рака крови27.11.2025
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Транспорт
Сколько раз мы платим за проезд по трассе М4 «Дон»?20.10.2025
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Транспорт
Проезд от трассы М-4 «Дон» до Адлера без пробок. Взгляд в будущее07.10.2025
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Происшествия
Кусачий промежуток между трассой М-4 «Дон» и ее альтернативой07.10.2025
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Транспорт
Осторожно! Второй съезд с М4 «Дон» в Каменск-Шахтинский разбит01.10.2025
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Происшествия
ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области: пострадали пять человек10.09.2025
-
Транспорт
Дорога от трассы М4 до Донецка Ростовской области увеличилась на 18 километров08.09.2025
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Транспорт
Обстановка на трассе М-4 в Ростовской области: на Лиховском мосту пробка 6 км04.09.2025
Анонсы
Анонс номера
Вышел из печати новый номер каменского еженедельника «ПИК» от 5 августа 2026 года
05.08.2026